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В Екатеринбурге на Уралмаше три агрессивных пса нападают на маленьких собак и их хозяев
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбурженка пожаловалась на трёх агрессивных псов, которые напали на её маленького пинчера на Кировоградской, 32. Это произошло вчера в период с 18.00 до 19.00.
Об этом девушка рассказала в паблике и телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург». По её словам, напавшие собаки были без ошейников, внешне напоминали хаски. Хозяев рядом с ними не было.
Сама она тоже пострадала. На фотографиях, которыми она поделилась с пабликом, видно, что у нее подраны коленки и есть следы от зубов ближе к внутренней стороне бедра.
Девушка также заявила, что ранее на улице Орджоникидзе, 13 эти же собаки загрызли насмерть другую собачку. Она гуляла со своей хозяйкой, но той не удалось её защитить.
Об этом девушка рассказала в паблике и телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург». По её словам, напавшие собаки были без ошейников, внешне напоминали хаски. Хозяев рядом с ними не было.
«Я пыталась их отогнать, чтобы не подошли, но они будто не видят человека, целенаправленно идут только на выбранную цель. Нам сильно разорвали кожу на груди. Спасло то, когда схватила первая собака, я села на них сверху и не дала его трепать, и другие собаки не смогли вцепиться, хотя пытались»,
– рассказала горожанка.
Сама она тоже пострадала. На фотографиях, которыми она поделилась с пабликом, видно, что у нее подраны коленки и есть следы от зубов ближе к внутренней стороне бедра.
Девушка также заявила, что ранее на улице Орджоникидзе, 13 эти же собаки загрызли насмерть другую собачку. Она гуляла со своей хозяйкой, но той не удалось её защитить.
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