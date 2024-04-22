В Екатеринбурге на Уралмаше три агрессивных пса нападают на маленьких собак и их хозяев

– рассказала горожанка.

«Я пыталась их отогнать, чтобы не подошли, но они будто не видят человека, целенаправленно идут только на выбранную цель. Нам сильно разорвали кожу на груди. Спасло то, когда схватила первая собака, я села на них сверху и не дала его трепать, и другие собаки не смогли вцепиться, хотя пытались»,