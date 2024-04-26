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В Свердловской области вновь похолодало
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловскую область вернулось похолодание. Ночью температура воздуха опускалась до -5°C. Днём ожидается повышение до +13°C. Такая погода сохранится в регионе ближайшие дни.
Сегодня, 29 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +7…+12°C, на севере +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +9…+11°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 30 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, на крайнем юге до +2°C. Днём +8…+13°C, на севере +5…+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +11…+13°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 1 мая, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах до -3°C. Днём +7…+12°C, на севере +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 29 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +7…+12°C, на севере +3…+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +9…+11°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 30 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -5…0°C, на крайнем юге до +2°C. Днём +8…+13°C, на севере +5…+10°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 0…+2°C, днём +11…+13°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 1 мая, в области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 0…+5°C, в горах и низинах до -3°C. Днём +7…+12°C, на севере +4…+9°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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