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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области 25 апреля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о гололедице в четверг на фоне перепадов температуры и осадков в виде дождя и снега. Однако уже в пятницу в область вернётся тепло.
В четверг, 25 апреля, в Свердловской облачно с прояснениями, осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, на крайнем севере до -7°C. Днём +1…+6°C, на крайнем юго-западе +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью около 0°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек
В пятницу, 26 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C. Днём +13…+18°C, на севере +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +13…+15°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 25 апреля, в Свердловской облачно с прояснениями, осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Ночью -4…+1°C, на крайнем севере до -7°C. Днём +1…+6°C, на крайнем юго-западе +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью около 0°C, днём +3…+5°C. Ветер 4-9 м/сек
В пятницу, 26 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…+2°C. Днём +13…+18°C, на севере +7…+12°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +13…+15°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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