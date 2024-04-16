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В Екатеринбурге сотрудник УК спас запертую на балконе бабушку
Скрин из видео: «Безумный ЕКБ» / Telegram
Вчера в Екатеринбурге на Евгения Савкова, 23 двух-трёхлетний малыш случайно закрыл свою бабушку на балконе на 11 этаже. Спасать женщину вызывался сотрудник управляющей компании.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», о том, что случилось он узнал в общедомовом чате с управляющей компанией. Сначала представители УК пытались связаться с родителями ребёнка, но они на связь не выходили. Очевидцы тем временим вызвали полицию и спасателей. Однако руководитель группы технического сопровождения управляющей компании «Столица» Николай Колпаков решил не ждать. Несмотря на то, что на балконах отсутствовал козырьки, а у него не было хоть какой-либо страховки, он перелез с соседнего балкона к бабушке и вскрыл балконную дверь отверткой.
Позже Николай Колпаков рассказал «КП-Екатеринбург», что он десять лет занимался альпинизмом и что он никому не рассказывал о своём подвиге. По его словам, в подобные ситуации жильцы многоэтажек попадают нередко.
Как сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ», о том, что случилось он узнал в общедомовом чате с управляющей компанией. Сначала представители УК пытались связаться с родителями ребёнка, но они на связь не выходили. Очевидцы тем временим вызвали полицию и спасателей. Однако руководитель группы технического сопровождения управляющей компании «Столица» Николай Колпаков решил не ждать. Несмотря на то, что на балконах отсутствовал козырьки, а у него не было хоть какой-либо страховки, он перелез с соседнего балкона к бабушке и вскрыл балконную дверь отверткой.
Позже Николай Колпаков рассказал «КП-Екатеринбург», что он десять лет занимался альпинизмом и что он никому не рассказывал о своём подвиге. По его словам, в подобные ситуации жильцы многоэтажек попадают нередко.
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