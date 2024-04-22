Ещё одно перекрытие ожидается на Вторчермете в Екатеринбурге 25 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 25 апреля, на Вторчермете в Екатеринбург пройдёт ещё одна репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим на первую половину дня запланированы перекрытия улиц.Напомним, что с 7.40 до 9.30 будет перекрыта улица Дорожная от Городской до Окраинной, и с 9.00 до 14.00 – участки улиц 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной. Автомобилистам в мэрии предлагают объезжать перекрытые улицы по Лучистой, Окружной, Селькоровской и по Городской, Предельной и Амундсена.Из-за перекрытий автобусный маршрут №81 будет укорочен до остановки «Окраинная», а 77-й и 53-й поедут в объезд закрытых улиц.