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Ещё одно перекрытие ожидается на Вторчермете в Екатеринбурге 25 апреля

13.40 Среда, 24 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В четверг, 25 апреля, на Вторчермете в Екатеринбург пройдёт ещё одна репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим на первую половину дня запланированы перекрытия улиц.

Напомним, что с 7.40 до 9.30 будет перекрыта улица Дорожная от Городской до Окраинной, и с 9.00 до 14.00 – участки улиц 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной. Автомобилистам в мэрии предлагают объезжать перекрытые улицы по Лучистой, Окружной, Селькоровской и по Городской, Предельной и Амундсена.

Из-за перекрытий автобусный маршрут №81 будет укорочен до остановки «Окраинная», а 77-й и 53-й поедут в объезд закрытых улиц.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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10:35 В Екатеринбурге задержали подозреваемых в массовой драке у кафе на Сухоложской
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21:09 Дело о доведении до самоубийства екатеринбуржца отправлено на дорасследование
20:01 В Невьянском городском округе подожгли сухостой
19:31 К памятнику Ельцина в Екатеринбурге возложили цветы
19:05 Верхнепышминского убийцу с топором ждёт 12 лет проживания в исправительной колонии
18:46 В рекультивации Широкореченского полигона обнаружены нарушения
17:47 Свердловские депутаты упрекнули омбудсмена Мерзлякову в жалобах журналистам
17:06 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и гололедице
16:29 В Екатеринбурге на Эльмаше пропала 12-летняя девочка
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