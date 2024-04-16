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Жильцы разваливающегося дома в свердловском посёлке Вересковый требуют признать его непригодным
Фото: Инцидент Екатеринбург / Telegram
Жильцы одного из старых домов в посёлке Вересковый Невьянского городско округа Свердловской области пожаловались на своё жилище, которое, по их словам, разваливается уже более пяти лет. Несмотря не сырость, плесень и рассыпающиеся стены дом не признают непригодным для проживания.
Управляющая компания, обслуживающей дом, имеет другую позицию. Представители организации утверждают, «неизвестные лица умышленно разрушают многоквартирный дом, чтобы признать его аварийным и получить материальную выгоду» и обвиняют жильцов дома в том, что они якобы мешают проведению капитального ремонта. По этому поводу генеральный директор компании писал заявление в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Жительница дома, связавшаяся с изданием, опровергла обвинения и заявила, что жители дома намерены написать встречное заявление за клевету.
В администрации Горнозаводского управленческого округа сообщили, что они рассмотрели обращение местных жителей о признании их дома непригодным для проживания, указав, что межведомственная комиссия вынесла заключение, в котором говорится «об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
Управляющая компания, обслуживающей дом, имеет другую позицию. Представители организации утверждают, «неизвестные лица умышленно разрушают многоквартирный дом, чтобы признать его аварийным и получить материальную выгоду» и обвиняют жильцов дома в том, что они якобы мешают проведению капитального ремонта. По этому поводу генеральный директор компании писал заявление в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Жительница дома, связавшаяся с изданием, опровергла обвинения и заявила, что жители дома намерены написать встречное заявление за клевету.
В администрации Горнозаводского управленческого округа сообщили, что они рассмотрели обращение местных жителей о признании их дома непригодным для проживания, указав, что межведомственная комиссия вынесла заключение, в котором говорится «об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
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