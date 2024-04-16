Екатеринбургский филиал Минобрнауки погасил перед сотрудниками долг почти в шесть миллионов





– сообщили в свердловской прокуратуре. «После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге подведомственный министерству науки и высшего образования филиал ФГБУ «Комфортная среда» по требованию прокуратуры погасил перед своими сотрудниками долг по зарплатам, который накопился за два месяца.Организация должна была 56 своим работникам выплатить зарплаты за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей. В связи с чем директору учреждения прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которым руководителя обязали закрыть долги перед сотрудниками.