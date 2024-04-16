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Екатеринбургский филиал Минобрнауки погасил перед сотрудниками долг почти в шесть миллионов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге подведомственный министерству науки и высшего образования филиал ФГБУ «Комфортная среда» по требованию прокуратуры погасил перед своими сотрудниками долг по зарплатам, который накопился за два месяца.
Организация должна была 56 своим работникам выплатить зарплаты за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей. В связи с чем директору учреждения прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которым руководителя обязали закрыть долги перед сотрудниками.
Организация должна была 56 своим работникам выплатить зарплаты за февраль и март 2024 года на общую сумму свыше 5,9 млн рублей. В связи с чем директору учреждения прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга было внесено представление об устранении нарушений законодательства, которым руководителя обязали закрыть долги перед сотрудниками.
«После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объеме»,
– сообщили в свердловской прокуратуре.
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