В рекультивации Широкореченского полигона обнаружены нарушения

«В ходе проверочных мероприятий выявлен факт отступления от проекта рекультивации, утвержденного приказом Департамента Росприроднадзора по УрФО. В частности — ненадлежащая организация водоотведения (отсутствует гидроизоляция), а также допущено произрастание растений, не предусмотренных проектом. В связи с выявленными нарушениями природоохранная прокуратура в отношении инженера по охране окружающей среды ООО «Геос» возбудила административное дело за осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Компания «Геос», которая по договорённости с мэрией Екатеринбурга выполняет рекультивационные работы на территории мусорного полигона «Широкореченского», допустила некоторые нарушения. Это установила при проверке Свердловская природоохранная прокуратура.За допущенные нарушения должностное лицо «Геоса» оштрафовано на 10 тысяч рублей. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Последующая проверка показала, что нарушения устранены. Компанией были обустроены водоотводные канавы, обеспечивающие гидроизоляцию, а также осуществлен покос травы с последующим её вывозом с территории полигона.