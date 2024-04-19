В Техническом университете Верхней Пышмы состоялся День открытых дверей

Фото: пресс-служба Технического университета

Фото: пресс-служба Технического университета

Фото: пресс-служба Технического университета

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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День открытых дверей состоялся в Техническом университете. Вуз посетило почти 200 человек из разных регионов России. На счету университета медной столицы Урала это уже третья встреча с будущими абитуриентами в текущем году.По традиции, мероприятие открыл директор университета Вячеслав Лапин, отметивший, что при сравнительно небольшом количестве студентов в университете есть возможность уделить внимание каждому. Это позволяет строить процесс обучения на глубокой индивидуальной работе с будущими инженерами.Гостей вуза познакомили с аудиториями, инновационными лабораториями и различными методиками обучения, после провели для них множество мастер-классов по разным специальностям, и организовали беседы с учащимися, которые рассказали о студенческой жизни. Также гостям показали общежитие университета.Технический университет в Верхней Пышме – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2024 году техуниверситет снова стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. С нового учебного года помимо целевого приема открывается и 40 бюджетных мест для поступления на очное обучение.В этом году университет набирает студентов по следующим направлениям: