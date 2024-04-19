Возрастное ограничение 18+
В Техническом университете Верхней Пышмы состоялся День открытых дверей
Фото: пресс-служба Технического университета
День открытых дверей состоялся в Техническом университете. Вуз посетило почти 200 человек из разных регионов России. На счету университета медной столицы Урала это уже третья встреча с будущими абитуриентами в текущем году.
По традиции, мероприятие открыл директор университета Вячеслав Лапин, отметивший, что при сравнительно небольшом количестве студентов в университете есть возможность уделить внимание каждому. Это позволяет строить процесс обучения на глубокой индивидуальной работе с будущими инженерами.
Гостей вуза познакомили с аудиториями, инновационными лабораториями и различными методиками обучения, после провели для них множество мастер-классов по разным специальностям, и организовали беседы с учащимися, которые рассказали о студенческой жизни. Также гостям показали общежитие университета.
Технический университет в Верхней Пышме – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2024 году техуниверситет снова стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. С нового учебного года помимо целевого приема открывается и 40 бюджетных мест для поступления на очное обучение.
В этом году университет набирает студентов по следующим направлениям:
– Горное дело;
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника.
По традиции, мероприятие открыл директор университета Вячеслав Лапин, отметивший, что при сравнительно небольшом количестве студентов в университете есть возможность уделить внимание каждому. Это позволяет строить процесс обучения на глубокой индивидуальной работе с будущими инженерами.
Фото: пресс-служба Технического университета
Гостей вуза познакомили с аудиториями, инновационными лабораториями и различными методиками обучения, после провели для них множество мастер-классов по разным специальностям, и организовали беседы с учащимися, которые рассказали о студенческой жизни. Также гостям показали общежитие университета.
Фото: пресс-служба Технического университета
Технический университет в Верхней Пышме – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. В 2024 году техуниверситет снова стал лучшим в Свердловской области и вторым в Уральском федеральном округе в локальном рейтинге вузов агентства RAEX. С нового учебного года помимо целевого приема открывается и 40 бюджетных мест для поступления на очное обучение.
Фото: пресс-служба Технического университета
В этом году университет набирает студентов по следующим направлениям:
– Горное дело;
– Металлургия;
– Электроэнергетика и электротехника;
– Автоматизация технологических процессов и производств;
– Технологические машины и оборудование;
– Информатика и вычислительная техника.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге прошел этап международного научного турне российских ученых из Tinkoff Research
19 апреля 2024
19 апреля 2024
Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
19 апреля 2024
19 апреля 2024