В Каменске-Уральском заводчанину заплатят 600 тысяч рублей за производственную травму





– сообщили в прокуратуре. «По итогам рассмотрения гражданского дела Синарский районный суд Каменска-Уральского, учитывая позицию прокурора, взыскал в пользу работника с организации компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском 22-летнему работнику Синарского турбинного завода выплатят моральную компенсацию в размере 600 тысяч рублей за производственную травму, которую он получил 18 июня 2023 года.По данным прокуратуры Свердловской области, причиной несчастного случая стало нарушение правил охраны труда при производстве строповки пакетов бурильных труб, среди которых непринятие мер по организации безопасности технологических процессов, нарушение работниками трудового распорядка, отсутствие контроля и дисциплины и иные причины. Вследствие молодой работник получил открытые переломы ногтевых и средних фаланг правой кисти.