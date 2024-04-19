На дороги Свердловской области бороться с нарушителями-байкерами выехал мотобатальон

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Мобильность, скорость и сравнительно небольшие размеры транспортного средства иногда помогают мотоциклистам, нарушившим правила дорожного движения, улизнуть от погони госавтоинспекторов. Чтобы такого не случалось, в Свердловской области создан мотобатальон.Сезон «охоты» за байкерами-нарушителями начался для госавтоинспекторов свердловского мотобатальона в конце прошлой недели, 18 апреля. На своих «железных конях», которые разгоняются до 250 километров в час, они будут патрулировать улицы Екатеринбурга и других населённых пунктов наряду со своими коллегами, которые ездят на чуть более неповоротливом транспорте. Следить за порядком на дорогах им помогает оснащение мотоциклов — видеорегистраторы, рации, спецсигналы.Как сообщают в областном управлении ГИБДД, перед началом мотосезона сотрудники мотобатальона прошли специальную подготовку. Она была предназначена для совершенствования их навыков вождения двухколёсным скоростным транспортном, особенно в трудных дорожных условиях.Необходимость в сотрудниках ДПС специализированного батальона свердловской Госавтоинспекции подтверждается статистикой. Так, в прошлом году в регионе произошло 219 ДТП с участием байкеров, 16 — с гибелью человека. Уже в этом году на дорогах области было зафиксировано пять ДТП с участием мотоциклистами, при этом три человека погибли.