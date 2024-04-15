В свердловском селе рогатых хулиганов нашли по слюне на стекле испорченной машины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Весной прошлого года сильные вмятины и царапины получил автомобиль, припаркованный в одной из свердловских деревень. Оставивших их хулиганов нашли по слюне, обильно стекающей по лобовому стеклу машины.Как выяснилось, автомобиль марки «Toyota Land Cruiser», принадлежащий супругам, приехавшим на сплав и оставившим иномарку без присмотра на улочке в деревне Коптело-Шамары, стал жертвой прогуливающихся коровы и быка. Это подтвердили и местные жители, один из которых даже самоотверженно бросился отгонять рогатых от чужой движимой собственности. Намяк бока машине корова и бык всё же успели, чем крупно (точнее, на крупную сумму) подвели своих хозяев.Шалинский районный суд рассмотрел жалобу владельцев машины и частично удовлетворил их требования о возмещении материального ущерба: с супругов, владеющих рогатой супружеской парой, потребовали выплатить супругам, владеющим пострадавшей иномаркой, 79 672 рубля за ущерб (истцы просили более 110 тысяч рублей), 2 161 рубль в качестве возмещения расходов на проведение автотехнической экспертизы и две с половиной тысячи рублей госпошлины. Свердловский областной суд, в который ответчики обратились в надежде отменить данное решение, оставил его без изменения. Деревенская супружеская пара не выполнила свои обязанности по содержанию домашних животных и должна заплатить за это свыше 84 тысяч рублей, — посчитал судья Свердловского облсуда.