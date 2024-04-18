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В Ельцин Центре поговорят о памятниках и памяти
Фото: Вечерние Ведомости
Лекция под названием «Борьба памятников и борьба с памятниками. Россия XIX-XXI веков» запланирована в Ельцин Центре на завтра, 23 апреля. Тема особенно актуальная в эпоху «культуры отмены» и на территории постсоветского пространства.
Впрочем, снос памятников и замена их другими, — отнюдь не современное «развлечение» человечества. Во все этапы цивилизации кардинальные (а иногда и не очень) изменения политического или социального характера в той или иной стране приводили к тому, что прежние кумиры убирались, а на их место возводились другие. Но лекция Владимира Лапина — что следует и из её названия — фокусируется на российской истории уничтожения памятников и попыток уничтожения памяти о тех, кому эти памятники были поставлены.
Лектор Владимир Лапин — доктор исторических наук, научный сотрудник Факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института Истории Российской академии наук. Чтобы попасть на его завтрашнее выступление в Ельцин Центре достаточно пройти регистрацию на сайте. Начало лекции — в семь часов вечера.
Впрочем, снос памятников и замена их другими, — отнюдь не современное «развлечение» человечества. Во все этапы цивилизации кардинальные (а иногда и не очень) изменения политического или социального характера в той или иной стране приводили к тому, что прежние кумиры убирались, а на их место возводились другие. Но лекция Владимира Лапина — что следует и из её названия — фокусируется на российской истории уничтожения памятников и попыток уничтожения памяти о тех, кому эти памятники были поставлены.
Лектор Владимир Лапин — доктор исторических наук, научный сотрудник Факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института Истории Российской академии наук. Чтобы попасть на его завтрашнее выступление в Ельцин Центре достаточно пройти регистрацию на сайте. Начало лекции — в семь часов вечера.
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