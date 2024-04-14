Юные баскетболистки из Екатеринбурга стали победителями на российском чемпионате





– рассказали «Вечерним ведомостям» в мэрии Екатеринбурга. «Команда, которую тренирует Андрей Лалетин, обыграла сборную Москвы со счетом 61:47 и стала первой уже в четвертый раз. Теперь наши девушки будут представлять Россию на международном турнире школьных команд, где сразятся со сверстниками из стран СНГ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Юные баскетболистки из екатеринбургской команды оказалась сильнейшими в России. Женская школьная сборная из столицы Урала одержала победу в главном школьном чемпионате России по баскетболу.Всего на соревнованиях участвовало более 17 500 команд из 80 регионов страны. На решающий этап смогли попасть лишь 40 спортивных коллективов.