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Юные баскетболистки из Екатеринбурга стали победителями на российском чемпионате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Юные баскетболистки из екатеринбургской команды оказалась сильнейшими в России. Женская школьная сборная из столицы Урала одержала победу в главном школьном чемпионате России по баскетболу.
Всего на соревнованиях участвовало более 17 500 команд из 80 регионов страны. На решающий этап смогли попасть лишь 40 спортивных коллективов.
«Команда, которую тренирует Андрей Лалетин, обыграла сборную Москвы со счетом 61:47 и стала первой уже в четвертый раз. Теперь наши девушки будут представлять Россию на международном турнире школьных команд, где сразятся со сверстниками из стран СНГ»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в мэрии Екатеринбурга.
Всего на соревнованиях участвовало более 17 500 команд из 80 регионов страны. На решающий этап смогли попасть лишь 40 спортивных коллективов.
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