Фильм с переводом на жестовый язык покажут в Екатеринбурге в рамках инклюзивного фестиваля «Мы услышим»

«Наша компания доказала, что социальная ответственность- не просто слова. В МТС работают сотрудники с ограниченными возможностями, в компании действует специальная менторская программа по поддержке специалистов с инвалидностью, и бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Сотрудники компании выступают волонтёрами в разных социальных проектах, например, высаживают деревья в парках и скверах при больницах. А также помогают театру «За живое», где учувствуют молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития. Проект нацелен на создание экспериментальных художественных произведений и социализацию актеров с особыми потребностями. Теперь мы рады всех пригласить в кинотеатр на показ фильма «Мира», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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