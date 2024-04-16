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Фильм с переводом на жестовый язык покажут в Екатеринбурге в рамках инклюзивного фестиваля «Мы услышим»
Скрин из кинотеатра KION
Показ фильма «Мира» с переводом на жестовый язык покажут в екатеринбургском кинотеатре Синима парк Алатырь. Кинопоказ пройдет в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «Мы услышим», созданного цифровой экосистемой МТС. Цель фестиваля — привлечь внимание к проблемам людей с особыми потребностями и поддержать проекты, повышающие качество жизни и уровень социальной интеграции лиц с нарушениями слуха.
Фильм «Мира» рассказывает о старшекласснице Лере, которая ищет путь к спасению во время страшного метеоритного дождя, разрушающего город, а ее отец-космонавт помогает ей найти этот путь.
Показ состоится 24 апреля, в 19.00 в Синема Парке в Алатыре, посетить его можно бесплатно, но необходима регистрация по ссылке.
В МТС рассказали, что фильм «Мира» – не единственный, переведенный на жестовый язык, в онлайн кинотеатре KION есть целая подборка инклюзивных фильмов для семейного просмотра. Также в репертуаре волонтерского театра кукол «Мобильный театр сказок» есть ряд спектаклей с переводом на русский жестовый язык. Напомним, что в 2019 году в 20 регионах России прошла серия образовательных спектаклей на жестовом языке и с сурдопереводом в офлайн- и онлайн-форматах в рамках федерального театрального тура «Театр для всех «За гранью тишины». К слову, Екатеринбург стал не единственным городом, где покажут этот фильм с переводом на жестовый – сеансы пройдут еще в десяти городах.
Кроме этого, в МТС рассказали и о практиках инклюзивного трудоустройства:
• МТС совместно с NtechLab и проектом «Нетология» запустили бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Разметка данных — первый этап построения алгоритмов нейронных сетей. Выпускники программы смогут пройти стажировку и трудоустроиться разработчиками. Курс прошли уже более 100 человек.
• В МТС реализуется программа «Путь к карьере с МТС», целью которого является создание равных возможностей для молодых людей с инвалидностью и помощь в преодолении преград, связанных с трудоустройством и карьерным ростом.
• В рамках проекта «Наставники» сотрудники МТС из разных регионов страны выступили наставниками для людей с инвалидностью в онлайн-формате. В процессе взаимодействия наставники рассказывали об особенностях своих профессий и работы в МТС, о правилах составления резюме и прохождения собеседования, делились профессиональным и личным опытом, а также решали кейс по направлению работы наставника.
• МТС совместно с Skytrainer разработал мультиплатформенный электронный сервис, который анализирует навыки работы человека с компьютером, деловой переписки, грамотность, стрессоустойчивость и позволяющий лицам с особыми потребностями проверить свою готовность к работе в экосистеме МТС (Skytrainer прошел корпоративный акселератор MTS StartUp Hub)
Фильм «Мира» рассказывает о старшекласснице Лере, которая ищет путь к спасению во время страшного метеоритного дождя, разрушающего город, а ее отец-космонавт помогает ей найти этот путь.
Показ состоится 24 апреля, в 19.00 в Синема Парке в Алатыре, посетить его можно бесплатно, но необходима регистрация по ссылке.
«Наша компания доказала, что социальная ответственность- не просто слова. В МТС работают сотрудники с ограниченными возможностями, в компании действует специальная менторская программа по поддержке специалистов с инвалидностью, и бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Сотрудники компании выступают волонтёрами в разных социальных проектах, например, высаживают деревья в парках и скверах при больницах. А также помогают театру «За живое», где учувствуют молодые люди с аутизмом и другими особенностями ментального развития. Проект нацелен на создание экспериментальных художественных произведений и социализацию актеров с особыми потребностями. Теперь мы рады всех пригласить в кинотеатр на показ фильма «Мира», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
В МТС рассказали, что фильм «Мира» – не единственный, переведенный на жестовый язык, в онлайн кинотеатре KION есть целая подборка инклюзивных фильмов для семейного просмотра. Также в репертуаре волонтерского театра кукол «Мобильный театр сказок» есть ряд спектаклей с переводом на русский жестовый язык. Напомним, что в 2019 году в 20 регионах России прошла серия образовательных спектаклей на жестовом языке и с сурдопереводом в офлайн- и онлайн-форматах в рамках федерального театрального тура «Театр для всех «За гранью тишины». К слову, Екатеринбург стал не единственным городом, где покажут этот фильм с переводом на жестовый – сеансы пройдут еще в десяти городах.
Кроме этого, в МТС рассказали и о практиках инклюзивного трудоустройства:
• МТС совместно с NtechLab и проектом «Нетология» запустили бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Разметка данных — первый этап построения алгоритмов нейронных сетей. Выпускники программы смогут пройти стажировку и трудоустроиться разработчиками. Курс прошли уже более 100 человек.
• В МТС реализуется программа «Путь к карьере с МТС», целью которого является создание равных возможностей для молодых людей с инвалидностью и помощь в преодолении преград, связанных с трудоустройством и карьерным ростом.
• В рамках проекта «Наставники» сотрудники МТС из разных регионов страны выступили наставниками для людей с инвалидностью в онлайн-формате. В процессе взаимодействия наставники рассказывали об особенностях своих профессий и работы в МТС, о правилах составления резюме и прохождения собеседования, делились профессиональным и личным опытом, а также решали кейс по направлению работы наставника.
• МТС совместно с Skytrainer разработал мультиплатформенный электронный сервис, который анализирует навыки работы человека с компьютером, деловой переписки, грамотность, стрессоустойчивость и позволяющий лицам с особыми потребностями проверить свою готовность к работе в экосистеме МТС (Skytrainer прошел корпоративный акселератор MTS StartUp Hub)
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