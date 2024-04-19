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Свердловский Гумкорпус помогает бороться с подтоплением в Кургане
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Свердловские добровольцы в составе местного Гуманитарного добровольческого корпуса в минувшие выходные помогали курганцам бороться с подтоплением.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, они помогали укреплять дамбы, участвовали в круглосуточных дежурствах, оказывали помощь жителям при эвакуации. В ликвидации последствий паводка участвовало порядка 50 человек.
Как рассказали в департаменте информационной политики региона, они помогали укреплять дамбы, участвовали в круглосуточных дежурствах, оказывали помощь жителям при эвакуации. В ликвидации последствий паводка участвовало порядка 50 человек.
«Отделение Гумкорпуса в Свердловской области организовано недавно, но уже активно включилось в различные волонтёрские миссии. Сейчас сложная ситуация с паводком в Кургане. Затоплены множество домов и участки правобережной части города. Мы объявили сбор, и наши волонтёры по региону откликнулась и пришли на помощь»,
– отметил руководитель свердловского Гумкорпуса Евгений Шамаев.
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