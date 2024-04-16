Забег «Майская гроза» пройдёт в Екатеринбурге 28 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уже на этой неделе в Екатеринбурге пройдёт первый забег серии «Европа-Азия» – «Майская гроза». Он запланирован на 28 апреля, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.Маршрут будет проходить через парк Маяковского. Ожидается, что в забеге примут участие более 3000 спортсменов. Участникам предложат выбрать одну из предложенных дистанций: на 5 или 10 километров. Также учтён отдельны маршрут для самых маленьких любителей бега в возрасте от 1 года до 12 лет. Детям дадут возможность продемонстрировать свою выносливость на дистанции 800 метров.Получить стартовый пакет с номером участника, фирменной экипировкой и чипом для индивидуального хронометража нужно будет за день до мероприятия, 27 апреля, с 10.00 до 22.00 в ТЦ МЕГА (улица Металлургов, 87). С собой необходимо взять удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к забегу.Свою работу стартовый городок начинает в 09.00. У детей старт будет в 10.30, у любителей бега (на 5 километрах) – 11.30, у профессионалов (на 10 километрах) – в 12.30. Награждение абсолютных победителей средней дистанции запланировано на 12.45, а победителей большой – на 14.00. В 14.30 мероприятие завершится.Подчеркивается, что получить памятную медаль финишера смогут все участники, преодолевшие дистанцию. Подробнее можно узнать здесь.