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Роспотребнадзор «забраковал» воду в 30 свердловских муниципалитетах
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 30 муниципалитетах Свердловской области специалисты местного Роспотребнадзора обнаружили водопроводную воду, не соответствующую всем нормам качества.
Серди проблем встречаются несоответствие нормативам цветности, запаха, мутности и содержания веществ.
Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на врио руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгу Диконскую, в целом ситуация с качеством воды централизованной системы водоснабжения соответствует среднегодовому уровню, но с начала апреля в 30 муниципалитетах были выявлены неудовлетворительные пробы. Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Берёзовский, Поелвской, Богданович, Невьянск, Ирбит, Кушва, Тавда, Североуральск, Белоярский, Камышлов, Горноуральский округ и другие.
Связаны ли неудовлетворительные результаты с весенним половодьем или другими причинами, в ведомстве пока сказать не могут.
Серди проблем встречаются несоответствие нормативам цветности, запаха, мутности и содержания веществ.
Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на врио руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольгу Диконскую, в целом ситуация с качеством воды централизованной системы водоснабжения соответствует среднегодовому уровню, но с начала апреля в 30 муниципалитетах были выявлены неудовлетворительные пробы. Среди них Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Берёзовский, Поелвской, Богданович, Невьянск, Ирбит, Кушва, Тавда, Североуральск, Белоярский, Камышлов, Горноуральский округ и другие.
Связаны ли неудовлетворительные результаты с весенним половодьем или другими причинами, в ведомстве пока сказать не могут.
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