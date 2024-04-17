В Екатеринбурге 23 апреля несколько улиц Вторчермета перекроют ради репетиции парада

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ещё одно массовое перекрытие улиц на Вторчермете в Екатеринбурге ожидается во вторник, 23 марта. Это необходимо для репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Как и в прошлые разы, с 7.40 до 9.30 будет перекрыта улица Дорожная от Городской до Окраинной, и с 9.00 до 14.00 – участки улиц 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной. Автомобилистам в мэрии предлагают объезжать перекрытые улицы по Лучистой, Окружной, Селькоровской и по Городской, Предельной и Амундсена.В связи с этим меняются схема движения автобусных маршрутов №81, №77 и №53. У 81-го укоротят маршрут до остановки «Окраинная», а 77-й и 53-й поедут в объезд.