В Свердловском областном суде обнаружился алиментщик в розыске





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского ГУФССП. «Непосредственно из здания областного суда должник был препровожден к судебному приставу-исполнителю в Ленинское районное отделение ГУФССП России по Свердловской области, где возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов, для составления в отношении отца-неплательщика протокола об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП («Неуплата средств на содержание детей»). А затем на рассмотрение данного протокола снова в суд, но уже районный»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В здании Свердловского областного суда случайно обнаружили отца мальчика 2009 года рождения, который не платил алименты уже долгое время и был должен своей супруге на воспитание сына более миллиона рублей.Это выяснилось в ходе проверки документов. Когда судебный пристав стал проверять паспорт, обнаружил, что мужчина числится в должниках.Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Теперь алиментщик будет обязан в свободное от основной работы время заниматься общественно полезными делами – платить ему за это не будут. Кроме этого, отец обязан приступить к погашению задолженности перед сыном в размере 1 миллиона 229 тысяч рублей, иначе ему будут грозить уголовная ответственность и до года лишения свободы.