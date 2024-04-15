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В Свердловской области за неделю стало на 14 близнецов больше
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Региональное управление министерства здравоохранения поделилось радостной статистикой: за прошлую неделю в Свердловской области родилось 695 малышей.
502 мамы родили до 35 лет и 179 мамочек родили после 35 лет. Для четырёх женщин эти роды стали восьмыми по счёту.
«367 мальчиков и 328 девочек, из них 14 пар близнецов»,
– рассказали в свердловском Минздраве.
502 мамы родили до 35 лет и 179 мамочек родили после 35 лет. Для четырёх женщин эти роды стали восьмыми по счёту.
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