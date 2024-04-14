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На развитие зарядной инфраструктуры в Свердловской области выделено около 110 миллионов рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На развитие зарядной инфраструктуры в областном бюджете на 2024 год выделено около 110 миллионов рублей, что позволит создать 40 новых зарядных станций. Реализация обновленного порядка также предполагает привлечение федеральных средств в рамках госпрограммы РФ «Развитие энергетики». Об этом сообщает информационный портал региона.
Меры господдержки для компаний, занимающихся строительством зарядных станций, были введены в конце 2022 года. В рамках обновленного порядка производители зарядного оборудования для электромобилей и сетевые организации, подключающие объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, могут получить дополнительную государственную поддержку.
Инвесторам будет компенсировано 60% затрат на закупку или производство оборудования для зарядных станций и 30% затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Меры господдержки для компаний, занимающихся строительством зарядных станций, были введены в конце 2022 года. В рамках обновленного порядка производители зарядного оборудования для электромобилей и сетевые организации, подключающие объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, могут получить дополнительную государственную поддержку.
Инвесторам будет компенсировано 60% затрат на закупку или производство оборудования для зарядных станций и 30% затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям.
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