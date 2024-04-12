Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы переживавшие из-за новостей о планах строительства мусорного полигона неподалёку от озера Шарташ, могу вздохнуть спокойно. Планы эти «завернули» в администрации Екатеринбурга.По сообщению издания «It’s My City», комиссия по правилам землепользования и застройки не выдала разрешение строить полигон строительных отходов рядом с поселком Изоплит и озером Шарташ. При голосовании по данному проекту от компании «Атомстройкомплекса» большинство членов комиссии оказалось против.Ранее «против» мусорного полигона на предложенной территории высказывались и екатеринбуржцы. Многочисленные возражения звучали, в том числе, на общественных слушаниях, которые проходили до середины апреля и закончились на прошлой неделе. Жители Екатеринбурга вообще очень щепетильны относительно старинного озера и крайне настороженно относятся к любым стройкам непосредственно на его берегах и в окрестностях, прекрасно зная, что это неминуемо приводит к вырубкам, дополнительному давлению на природу «человеческого фактора», к загрязнению воды и обмелению водоёмов. Но на Шарташе «как намазано» — так и пропихивают свои помывочные, обедни, жилые комплексы и прочее на берега озера люди с деньгами. Так что, защитникам Шарташа вздохнуть спокойно можно, но точно ненадолго. До следующего «гениального прожекта».