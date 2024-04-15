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Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о грозе, дождях и сильном ветре с порывами до 16 метров в секунду в грядущие выходные.
В субботу, 20 апреля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на крайнем севере временами с мокрым снегом, днём на юге гроза. Ночью на юге +10…+15°C, на севере +2…+7°C, на крайнем севере до -1°C. Днём на юге +23…+28°C, на севере +15…+20°C, на крайнем севере +8…+13°C. Ветер 4-9 м/век, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +26…+28°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 апреля, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +9…+14, на севере до +4, на крайнем севере до 0. Днём +17…+22°C, на севере +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 20 апреля, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью на крайнем севере временами с мокрым снегом, днём на юге гроза. Ночью на юге +10…+15°C, на севере +2…+7°C, на крайнем севере до -1°C. Днём на юге +23…+28°C, на севере +15…+20°C, на крайнем севере +8…+13°C. Ветер 4-9 м/век, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +13…+15°C, днём +26…+28°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 21 апреля, в регионе переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днём преимущественно без осадков. Ночью +9…+14, на севере до +4, на крайнем севере до 0. Днём +17…+22°C, на севере +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 16 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днём +20…+22°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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