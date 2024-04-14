Екатеринбург отправил страдающему от паводка Кургану гуманитарную помощь

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург отправил жителям Кургана, пострадавшим от паводка первые шесть тонн гуманитарной помощи. Машина в сопровождении добровольцев должна будет прибыть в город к вечеру, где помощь распределят по пунктам временного содержания.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, гуманитарную помощь собирали волонтёры центра «Мы рядом» и АНО «Сильный Урал» при участии члена Общественной палаты Дмитрия Чукреева. Также в сборе гуманитарного груза помогали представители клуба «Прорыв» Екатеринбургского центра развития предпринимательства (ЕЦРП) и Среднеуральск.В первую очередь в машину загрузили около трёх тонн бутилированной воды и продуктов длительного хранения: сгущенное молоко, тушенка. Также там были средства гигиены, бытовая химия и многое другое.Однако помощь соседям-курганцам всё еще нужна. Поэтому желающие могут присоединиться к сбору нового гуманитарного груза.Сейчас волонтёры центра «Мы рядом» и АНО «Сильный Урал» принимают:Для этого нужно обратиться в волонтерский центр «Мы рядом» (Институт муниципального управления, улица Пушкина, 16), где пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 09.00 до 18.00. Узнать подробности можно по телефону горячей линии: +7 (343) 229-04-00.