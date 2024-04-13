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Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо забрали три золота и два серебра в Кемеро

14.03 Пятница, 19 апреля 2024
Фото предоставлено клубом самбо
Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо блестяще выступили на первом в этом году этапе международной серии Гран-при в Кемерово, забрав сразу пять медалей: три золотых и две серебренных.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в клубе самбо, золотые награды выиграли накануне Денис Яковлев (до 64 кг), Сергей Кузнецов (до 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг). Серебро в активе Али Турсунова (до 71 кг) и Андрея Аюбова (до 98 кг).

В финале Денис Яковлев (до 64 кг) провел очень вязкую и упорную встречу с соотечественником Анзором Гомлешко из Адыгеи. Первая половина поединка прошла с преимуществом соперника, но он потратил слишком много сил, и во второй части стал уступать Яковлеву. В итоге на последней минуте верхнепышминец выполнил болевой приём, который привёл его к победе.

В весе до 98 кг сильнейшего выявляли сразу два его одноклубника, фактурные Сергей Кузнецов и Андрей Аюбов. В концовке встречи Андрей вёл со счетом 2-1, но за минуту до финального свистка победу болевым вырвал чуть более опытный Кузнецов.

Супертяж Антон Брачев (свыше 98 кг) на протяжении своей финальной схватки демонстрировал уверенное превосходство над хозяином ковра Владиславом Онищенко из Кузбасса и, что называется, на классе одержал в итоге верх со счетом 1-0.

Али Турсунову (до 71 кг) увы не удалось выиграть золото. В решающем поединке он уступил ещё одному адыгейскому спортсмену Расулу Нашу и завоевал серебряную награду.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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