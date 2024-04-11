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В Екатеринбурге покажут работы именитых художников Свердловской области

10.26 Пятница, 19 апреля 2024
Картина: Александр Бурак «Возвращение» (предоставлено пресс-службой ЕМИИ)
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств с 24 апреля по 16 июня пройдёт выставка, посвящённая уральскому искусству второй половины XX – начала XXI века из коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств.

Она проходит в рамках празднования 90-летнего юбилея Свердловской области и приурочена к 75-летию Валерия Андреевича Карпова – основателя и многолетнего руководителя ИГМИИ, легендарного музейщика и знаковой личности уральской культурной сцены. На выставке будут представлены 185 живописных, скульптурных и ювелирных работ, созданных 68 авторами из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и других городов Свердловской области.

Экспозицию покажут в четырёх частях. Первая – «Горизонт» – будет посвящена красоте уральских гор, которую раскрывают Николай Чесноков, Михаил Гуменных, Николай Засыпкин. Также в рамках этого раздела можно будет посмотреть на прославившихся на весь мир самоцветы и драгоценные камни в ювелирных работах Михаила Лесика, Владимира Устюжанина, Сергея Пинчука и других. Второй раздел – «Подъём» – раскрывает тему строительства новой страны, пафоса преобразований, направленного на общественно полезный труд во имя светлого будущего. Его покажут в картинах мастеров социалистического реализма Игоря Симонова, Владимира Бушуева, Александра Бурака. В третьем разделе – «Плато» – объединены портреты известных людей и обычных жителей, натюрморты, городские ландшафты, жанровые композиции, описывающие быт советских людей второй половины XX века. В четвертом – «Вершина» – собрали религиозные, фантазийные, интроспективные и абстрактные произведения современных авторов – Михаила Гардубея, Максима Гуревича, Сергея Пикассо и многих других.

Выставка «Высота Карпова: Урал и его художники в коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. К 75-летию В.А. Карпова» будет представлена в Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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