В екатеринбургской авиагавани проведут пожарные учения





– говорится в сообщении свердловского управления МЧС. «Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 19 апреля, утром в Екатеринбурге на территории аэропорта Кольцово хотят провести учения. Местных жителей и пассажиров авиагавани просят не переживать.Спасатели также подчеркнули, что учения не повлияют на работу аэропорта.