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В екатеринбургской авиагавани проведут пожарные учения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 19 апреля, утром в Екатеринбурге на территории аэропорта Кольцово хотят провести учения. Местных жителей и пассажиров авиагавани просят не переживать.
Спасатели также подчеркнули, что учения не повлияют на работу аэропорта.
«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга и пассажиров аэропорта сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,
– говорится в сообщении свердловского управления МЧС.
Спасатели также подчеркнули, что учения не повлияют на работу аэропорта.
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