В Екатеринбурге прошел этап международного научного турне российских ученых из Tinkoff Research

«В некотором смысле мы вступили со Стэнфордом в гонку, потому что свою полноценную статью по их новой архитектуре, которую мы улучшили, они выложили на две недели позже нас», — рассказал Ярослав Аксенов, исследователь обработки естественного языка в Tinkoff Research, выпускник Tinkoff Lab.

Фото: Киселева Екатерина

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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17 апреля в Екатеринбурге прошла встреча Tinkoff Lab Research 4 Kids в рамках международного научного турне Tinkoff Research. Мероприятие призвано популяризировать науку в области искусственного интеллекта (ИИ) среди студентов в городах России, Беларуси и Казахстана.На мероприятие зарегистрировалось 150 студентов из Уральского федерального университета.Студенты узнали о последних научных открытиях и наработках в наиболее перспективных областях ИИ: обработки естественного языка (NLP), компьютерного зрения (CV), обучения с подкреплением (RL) и рекомендательных систем (RecSys).В рамках NLP студентам представили актуальную работу в эффективных языковых моделях. Новый метод ученых Tinkoff Research позволяет обучать модели, способные работать с очень длинными текстами с меньшими потерями информации, чем у подходов, представленных коллегами из Стэнфордского университета.Участникам события также рассказали о работе команды над обучением адаптивных RL-агентов. Обсуждение инструментов Computer Vision (CV) включало последние наработки в направлении out-of-domain detection, байесовских методов и диффузионных моделей.Авторами научных открытий в этих областях являются молодые ученые из научно-исследовательский лаборатории Tinkoff Research — одной из немногих российских исследовательских групп, которая занимается научными исследованиями внутри компании, а не на базе некоммерческой организации.За два года существования команды 20 работ исследователей были приняты на крупнейшие конференции в области ИИ уровня А*: NeurIPS, ICML, ACL, CVPR и другие. Научные работы Tinkoff Research цитируются учеными из университетов Беркли и Стэнфорда, а также исследовательского проекта Google по изучению искусственного интеллекта Google DeepMind.Участники мероприятия получили возможность пройти отбор на стажировку в Tinkoff Lab и начать исследовать новые возможности искусственного интеллекта под руководством менторов. Индустриальные проекты студентов становятся частью экосистемы Тинькофф, а научные — основой для публикаций и докладов на конференциях.