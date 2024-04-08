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В мае в Екатеринбурге закроют участок улицы Мельникова
Фото: Вечерние ведомости
В следующем месяце в Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Мельникова, в районе жилого дома № 12 по улице Нагорной. Там будут работать специалисты «Водоканала».
Это необходимо для строительства сетей водоснабжения и водоотведения. Менять схему движения общественного транспорта для этого не потребуется, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Улица будет перекрыта с 13 по 30 мая.
Это необходимо для строительства сетей водоснабжения и водоотведения. Менять схему движения общественного транспорта для этого не потребуется, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Улица будет перекрыта с 13 по 30 мая.
«Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства»,
– добавили в городской администрации.
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