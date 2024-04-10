Екатеринбуржцам напоминают о репетиции парада Победы 18 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцам напоминают о репетиции парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая запланирована на первую половину дня 18 февраля на Вторчермете.Завтра с 7.40 до 9.30 перекроют улицу Дорожную от Городской до Окраинной, и с 9.00 до 14.00 – участки улиц 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной. Автомобилистам в мэрии предлагают объезжать перекрытые улицы по Лучистой, Окружной, Селькоровской и по Городской, Предельной и Амундсена.Завтрашнее перекрытие также скажется на семах движения автобусных маршрутов №81, №77 и №53. У 81-го укоротят маршрут до остановки «Окраинная», а 77-й и 53-й поедут в объезд.Напомним, что на Вторчермете должны будут пройти ещё две репетиции 20 и 25 апреля.