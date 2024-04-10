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Жители уральского поселка Кедровое жалуются на варварскую рубку леса
Фото: Константин Морозов
Муниципальный депутат Верхней Пышмы Константин Морозов рассказал о постоянных жалобах жителей на вырубку леса в городском округе. При этом вырубка, которую сами рубители называют санитарной, длится уже много лет. Местные жители говорят, что под видом санитарной проводят вырубку в промышленном масштабе.
На видео Константина Морозова с высоты видны проплешины в лесном массиве. При этом сообщается, что уральцы обращались неоднократно в надзорные органы, арендаторов лесных участков штрафуют, однако это не останавливает «облысение» леса – рубки продолжаются.
Кроме того, на сайте прокуратуры есть даже новости о незаконной рубки одного из лесозаготовителей – «Свердлес» – аж за 2010 год. Сообщается и о том, что о проблеме с вырубкой давно в курсе и в областном министерстве природы.
Жители Кедрового беспокоятся и о ситуации с лесными пожарами – оставшиеся на месте вырубок сухие остатки деревьев, сучья, валежник могут стать источником возгорания.
Муниципальный депутат Константин Морозов рассказал, что планирует прекратить варварское уничтожение леса в городском округе.
Сообщается, что местные активисты планируют попасть на прием к министру природных ресурсов Свердловской области Денису Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд.
На видео Константина Морозова с высоты видны проплешины в лесном массиве. При этом сообщается, что уральцы обращались неоднократно в надзорные органы, арендаторов лесных участков штрафуют, однако это не останавливает «облысение» леса – рубки продолжаются.
Кроме того, на сайте прокуратуры есть даже новости о незаконной рубки одного из лесозаготовителей – «Свердлес» – аж за 2010 год. Сообщается и о том, что о проблеме с вырубкой давно в курсе и в областном министерстве природы.
Жители Кедрового беспокоятся и о ситуации с лесными пожарами – оставшиеся на месте вырубок сухие остатки деревьев, сучья, валежник могут стать источником возгорания.
Муниципальный депутат Константин Морозов рассказал, что планирует прекратить варварское уничтожение леса в городском округе.
«Я как депутат городского округа Верхняя Пышма считаю, что мы все вместе должны их поддержать! Насколько мне известно, поселок Кедровое – не единственное место, где борются с недобросовестными арендаторами леса, это важная проблема для всей нашей территории, но почему-то ей не уделяется должного внимания. Обязательно буду разбираться с этой проблемой и делать все возможное, чтобы прекратить варварское уничтожение леса в городском округе», – рассказал Константин Морозов.
Сообщается, что местные активисты планируют попасть на прием к министру природных ресурсов Свердловской области Денису Мамонтову и будут его просить расторгнуть договор аренды лесов с проблемным арендатором через суд.
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