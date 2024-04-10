Жители уральского поселка Кедровое жалуются на варварскую рубку леса

«Я как депутат городского округа Верхняя Пышма считаю, что мы все вместе должны их поддержать! Насколько мне известно, поселок Кедровое – не единственное место, где борются с недобросовестными арендаторами леса, это важная проблема для всей нашей территории, но почему-то ей не уделяется должного внимания. Обязательно буду разбираться с этой проблемой и делать все возможное, чтобы прекратить варварское уничтожение леса в городском округе», – рассказал Константин Морозов.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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