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Свердловская область оказалась не готова к пожароопасному сезону
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Многие территории Свердловской области оказались не готовы к пожароопасному сезону, который объявили в регионе ещё 5 апреля. Об этом сообщает близкий к аппарату региональной власти телеграм-канал «Не для протокола».
Также сообщается, что губернатор потребовал от мэров лично обходить жителей, проверять дома, участки, проводить субботники и следить за созданием минерализованных полос.
Подчеркивается, что мэров, которые не выполнят поручения, будет ждать судьба Елены Ситниковой – бывшей градоначальницы кургана, которая ушла в отставку из-за уголовного дела о халатности после гибели 21 человека во время пожаров весной 2023 года.
«Евгений Куйвашев устроил мэрам разнос за плохую подготовку к пожароопасному сезону. Во многих территориях до сих пор не устранены нарушения, все списки губернатору передало МЧС. 27 глав не зарегистрировались в приложении, где в режиме онлайн видны термические точки»,
– пишет телеграм-канал.
Также сообщается, что губернатор потребовал от мэров лично обходить жителей, проверять дома, участки, проводить субботники и следить за созданием минерализованных полос.
Подчеркивается, что мэров, которые не выполнят поручения, будет ждать судьба Елены Ситниковой – бывшей градоначальницы кургана, которая ушла в отставку из-за уголовного дела о халатности после гибели 21 человека во время пожаров весной 2023 года.
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