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Прокуратура заинтересовалась состоянием инфекционного отделения Богдановичской районной больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура заявила о намерении проверить инфекционное отделение ГАУЗ Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница» после сообщений в СМИ о плохом состоянии палат, медицинских кабинетов и других помещений.
В надзорном ведомстве также добавили, что их специалисты дадут оценку объёму средств, которые выделялись учреждению на содержание помещений и ведение медицинской деятельности. Нужную информацию уже запросили.
«В публикации СМИ сообщается о длительном отсутствии ремонта в инфекционном отделении, ненадлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии палат, медицинских кабинетов и иных помещений. Прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит достоверность опубликованной информации»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
В надзорном ведомстве также добавили, что их специалисты дадут оценку объёму средств, которые выделялись учреждению на содержание помещений и ведение медицинской деятельности. Нужную информацию уже запросили.
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