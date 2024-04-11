Прокуратура заинтересовалась состоянием инфекционного отделения Богдановичской районной больницы





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства. «В публикации СМИ сообщается о длительном отсутствии ремонта в инфекционном отделении, ненадлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии палат, медицинских кабинетов и иных помещений. Прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит достоверность опубликованной информации»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура заявила о намерении проверить инфекционное отделение ГАУЗ Свердловской области «Богдановичская центральная районная больница» после сообщений в СМИ о плохом состоянии палат, медицинских кабинетов и других помещений.В надзорном ведомстве также добавили, что их специалисты дадут оценку объёму средств, которые выделялись учреждению на содержание помещений и ведение медицинской деятельности. Нужную информацию уже запросили.