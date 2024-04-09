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Ситуацию с паводками в Свердловской области оценили как стабильную
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловские власти оценивают ситуацию с паводками в регионе как стабильную. На сегодняшний день она развивается в соответствии со всеми прогнозами.
Несмотря на это регионального управления МЧС совместно с экстренными службами во взаимодействии с администрациями муниципалитетов ежедневно продолжают следить за обстановкой. Для мониторинга также активно используются беспилотные авиационные системы МЧС.
Несмотря на это регионального управления МЧС совместно с экстренными службами во взаимодействии с администрациями муниципалитетов ежедневно продолжают следить за обстановкой. Для мониторинга также активно используются беспилотные авиационные системы МЧС.
«Мониторинг уровня воды на данный момент ведется на 43 гидропостах, которые расположены на потенциально опасных направлениях. Помимо этого, в регионе ведется ежедневный режим мониторинга сбросов воды с 47 водохранилищ»,
– сообщили в областном департаменте информполитики.
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