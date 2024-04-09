Ситуацию с паводками в Свердловской области оценили как стабильную





– сообщили в областном департаменте информполитики. «Мониторинг уровня воды на данный момент ведется на 43 гидропостах, которые расположены на потенциально опасных направлениях. Помимо этого, в регионе ведется ежедневный режим мониторинга сбросов воды с 47 водохранилищ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти оценивают ситуацию с паводками в регионе как стабильную. На сегодняшний день она развивается в соответствии со всеми прогнозами.Несмотря на это регионального управления МЧС совместно с экстренными службами во взаимодействии с администрациями муниципалитетов ежедневно продолжают следить за обстановкой. Для мониторинга также активно используются беспилотные авиационные системы МЧС.