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Первоуральская прокуратура добилась погашения хоккейным клубом долгов по зарплатам в 1,6 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске хоккейный клуб «СКА-Уральский трубник» не выплачивал зарплату за декабрь 2023 года 36 работникам, пока в ситуацию не вмешалась местная прокуратура.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что клуб должен своим сотрудникам более 1,6 миллиона рублей.
В целях восстановления трудовых прав ведомство внесло директору организации представление об устранении нарушений и возбудила в отношении главного бухгалтера клуба административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП (неполная выплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что клуб должен своим сотрудникам более 1,6 миллиона рублей.
В целях восстановления трудовых прав ведомство внесло директору организации представление об устранении нарушений и возбудила в отношении главного бухгалтера клуба административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП (неполная выплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого его оштрафовали на 10 тысяч рублей.
«После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы перед сотрудниками организации погашена в полном объеме. Кроме того, работникам выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы на сумму свыше 400 тысяч рублей»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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