Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» закрыли из-за паводков





– говорится в сообщении ГИБДД. «Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении временных ограничений движения для всех типов транзитных транспортных средств на федеральной трассе Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган" с 31-го по 132-й километр»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В связи с объявлением режима ЧС на территории Курганской области и ухудшением паводковой обстановкой региональное УГИБДД закрыло движение по трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган».Водителей призывают отказываться от поездок в Курганскую область и предлагают объезжать её через Тюменскую область. О возможных путях объезда водителей информируют экипажи ДПС.