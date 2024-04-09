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Трассу «Екатеринбург – Шадринск – Курган» закрыли из-за паводков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В связи с объявлением режима ЧС на территории Курганской области и ухудшением паводковой обстановкой региональное УГИБДД закрыло движение по трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган».
Водителей призывают отказываться от поездок в Курганскую область и предлагают объезжать её через Тюменскую область. О возможных путях объезда водителей информируют экипажи ДПС.
«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении временных ограничений движения для всех типов транзитных транспортных средств на федеральной трассе Р-354 "Екатеринбург – Шадринск – Курган" с 31-го по 132-й километр»,
– говорится в сообщении ГИБДД.
Водителей призывают отказываться от поездок в Курганскую область и предлагают объезжать её через Тюменскую область. О возможных путях объезда водителей информируют экипажи ДПС.
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