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В Нижнем Тагиле жителей многоэтажки на улице Юности кошмарят крысы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки на улице Юности, 22 пожаловались на нашествие крыс в их доме. По их словам, в управляющей компании обещают принять меры, но ситуация не меняется. Люди боятся выходить из дома.
Люди опасаются, что из-за неконтролируемого размножения грызунов может произойти вспышка опасных инфекций, в том числе бешенства. Поэтому они надеются, что на их проблему обратят внимания власти.
«Эти расплодившиеся упитанные крысы чувствуют себя вольготно, как дома. Ходят табунами. Вечером выходить из квартиры опасно, они просто кишат, страшно подойти к подъездной двери. В УК проблему игнорируют, говорят, что они же тоже здесь живут! Вот как с ними еще разговаривать? Как заставить выполнять их прямые обязанности? Крысы порой достигают таких размеров, что их впору впрягать их и ездить на них по городу»,
– жалуются жильцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Люди опасаются, что из-за неконтролируемого размножения грызунов может произойти вспышка опасных инфекций, в том числе бешенства. Поэтому они надеются, что на их проблему обратят внимания власти.
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