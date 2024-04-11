В Нижнем Тагиле жителей многоэтажки на улице Юности кошмарят крысы





жалуются жильцы в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». «Эти расплодившиеся упитанные крысы чувствуют себя вольготно, как дома. Ходят табунами. Вечером выходить из квартиры опасно, они просто кишат, страшно подойти к подъездной двери. В УК проблему игнорируют, говорят, что они же тоже здесь живут! Вот как с ними еще разговаривать? Как заставить выполнять их прямые обязанности? Крысы порой достигают таких размеров, что их впору впрягать их и ездить на них по городу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки на улице Юности, 22 пожаловались на нашествие крыс в их доме. По их словам, в управляющей компании обещают принять меры, но ситуация не меняется. Люди боятся выходить из дома.Люди опасаются, что из-за неконтролируемого размножения грызунов может произойти вспышка опасных инфекций, в том числе бешенства. Поэтому они надеются, что на их проблему обратят внимания власти.