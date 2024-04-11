Травмированный в Екатеринбурге иномаркой подросток получит 3 миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Выплатить пострадавшему в ДТП подростку крупную компенсацию морального вреда постановил суд в Екатеринбурге. С учётом тяжести полученных травм, сумма выплаты составит 3 миллиона рублей.Взыскать с водителя автомобиля, сбившего подростка, 3 миллиона рублей компенсации морального вреда постановил Чкаловский районный суд. В основу рассмотрения данного дела легли материалы прокурорской проверки, которая в свою очередь была инициирована после публикаций в СМИ.ДТП, в котором 15-летний подросток получил множественные травмы, случилось в апреле 2022 года. Несовершеннолетний пешеход был сбит автомобилем марки «Киа Рио». После удара машиной пострадавший оказался в коме 2 степени. Летом того же года ребёнку была установлена инвалидность.Виновником ДТП был признан водитель иномарки. Осенью 2022 года его осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же он должен будет выплатить жертве той автоаварии 3 миллиона рублей. Правда, решение суда ещё не вступило в законную силу и водитель вправе обжаловать его.