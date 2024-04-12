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В екатеринбургский приют «Клякса» попал ирбитский кот без языка

20.28 Понедельник, 15 апреля 2024
Фото: телеграм-канал «Кляксы» / t.me/klyaksa_priyut
Из Ирбита в Екатеринбург привезли кота, который даже не способен есть. На осмотре у ветврача выяснилось, что у бедолаги отсутствует язык.

Как в большинстве «безнадёжных» случаев котика из Ирбита взял под опеку приют для больных и травмированных животных «Клякса». В данном случае, правда, травма котом была получена не в результате какого-то несчастного случая или — того хуже — садистских «развлечений» двуногих. Судя по характеру раны, ветврачи склоняются к тому, что котик болел кальцивирозом. Без должного наблюдения и лечения, маленькая язвочка на языке (главный симптом этой болезни) привела к некрозу всего органа. А омертвевшая ткань отвалилась сама, оставив кота без возможности вылизываться и лакать воду. Болезненные же ощущения мешают ему и есть, добивая организм истощением.

Сейчас в «Кляксе» Рому Ирбитского пытаются поддерживать альтернативными способами подпитки организма. Нужна обработка раны, лечение, а в дальнейшем — подбор такого корма, который Рома сможет кушать и без языка.

Помочь «Кляксе» в благородном деле спасения горемычного ирбитчанина можно через реквизиты:

номер счета сбербанка привязан к номеру 89126025666
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


К слову, кальцивироз — это вирусное заболевание кошек, характеризующееся появлениями болезненных язвочек на кончике языка. Они мешают животным есть и пить, и чаще всего гибель животного наступает не из-за самого вируса (а это вирусное заболевание, о чём можно догадаться и по его названию), а от истощения организма. Лечение, как правило, направлено не на борьбу с самим вирусом, а на снятие болезненных ощущений, поддержку организма (капельницами, например) и подавление побочных инфекций. Опытные ветеринары, в числе прочего, используют стоматологические мази, которые обезболивают и снимают отёчности кошачьих язычков. Вот и язык Ромы Ирбитского, вероятно, можно было спасти, если бы кто-то вовремя догадался начать такую обработку.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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