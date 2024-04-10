Серовскую чиновницу уличили в нанесении ущерба городскому бюджету

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Заведующая отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Серова привлекла внимание местной прокуратуры. Как выяснилось, для отдыха от трудов своих тяжких она пользовалась бесчестными способами.После проверки серовской чиновницы прокурорские работники выявили ряд нарушений ею ряд нарушений трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что в течение 2021 и 2022 годов женщина неоднократно выезжала за пределы Российской Федерации в туристических целях. При этом, дни её отсутствия на рабочем месте необоснованно учитывались в табеле учета рабочего времени в качестве рабочих. Разумеется, это делалось для того, чтобы завотделом даже на отдыхе получала начисления заработной платы. Таким образом, городскому бюджету наносился материальный ущерб.По данному факту главе Серовского городского округа прокуратурой было вынесено представление об устранении нарушений законодательства. Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и должностное лицо, ответственное за ведение табеля учёта рабочего времени, привлекли к дисциплинарной ответственности. Что касается завотделом, то она в администрации Серова больше не работает. Увольняясь, женщина возместила ущерб в размере свыше 40 тысяч рублей. История, впрочем, на этом не закончена. Материалы прокурорской проверки ушли в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки, — сообщает прокуратура Свердловской области.