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Родители учеников «сдали» точку сбыта курева и алкоголя возле екатеринбургской школы

18.51 Понедельник, 15 апреля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сотрудники полиции в компании с представителями общественности заглянули в торговую точку на улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Поход в ларёк был совершён им не ради покупок, а дабы проверить соблюдение российского законодательства.

Нарушение торговцами правил торговли обнаружились моментально. В ассортименте ларька были широко представлены алкоголь и табачная продукция, при том, что всего в нескольких метрах находится учебное заведение для детей и подростков — средняя общеобразовательная школа №4. При этом российское законодательство требует, чтобы расстояние от школ до ближайших мест торговли алкоголем было не менее ста метров. Даже рекламу алкогольной продукции размещать не ближе, чем на 50 метров от учебных заведений.

«Визитёры» конфисковали у торговцев-нарушителей 20 бутылок крепкого алкоголя, 250 банок пива и 150 пачек сигарет, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Отдел полиции №11 взял торговую точку под контроль и начал проверку, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

К слову, на нарушение правил торговли алкоголем и табачной продукции правоохранительным органам указали родители школьников. Их, мягко говоря, смущало, что дети ежедневно по пути на учёбу и после уроков проходят рядом с ларьком, где продаются выпивка, вейпы и сигареты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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