С начала года от укусов клещей пострадал 181 житель Свердловской области





– рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области исследовано 28 особей клещей. В 17,4% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители клещевого энцефалита, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз не обнаружены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала года в Свердловской области клещи успели покусать 181 человека, среди которых 61 ребёнок. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.Отмечается, что в прошлом году было в 2,7 больше случаев присасывания клещей, которые зафиксировало ведомство за аналогичный период. Сегодняшняя статистика также в 2,5 меньше среднего многолетнего уровня.Начать обрабатывать от клещей зелёные зоны планируют с 25 апреля. Ожидается, что специалисты охватят 11,3 тысячи гектаров.