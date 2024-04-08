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В двух свердловских школах с 1 сентября откроются медицинские классы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 1 сентября в школах №4 Верхней Пышмы и №3 Кировграда откроются новые медицинские классы. Об этом сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов в своём телеграм-канале.
Решение открывать медицинские профильные классы в свердловские школах было принято на фоне кадрового голода среди врачей и медперсонала. Ожидается, что подготовка профильных кадров со школьной скамьи позволит в будущем выпуститься из медицинских ВУЗов большему количеству молодых людей, которые останутся работать в сфере медицины. Такой метод уже зарекомендовал себя на примере инженерных классов, которые стали появляться в области с 2016 года.
Профильные медицинские классы будут подготавливать целевых абитуриентов для Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Планируется, что, помимо углубленного изучения химии и биологии, учащиеся буду принимать участие в практикоориентированных проектах, на специальных тренажерах изучать строение человеческого организма, проводить операции на манекенах и осваивать правила оказания первой медицинской помощи. Проводить уроки будут, том числе, представители городских ЦГБ.
«Все необходимые условия для включения школ в проект были выполнены. Я очень этому рад. Хочу сказать большое спасибо начальникам управления образования Верхней Пышмы и Кировграда Татьяне Балюковой и Ирине Ломаевой, а также инициатору проекта по созданию медицинских классов в регионе, депутату Законодательного собрания Екатерине Есиной»,
– сказал Алексей Свалов.
Решение открывать медицинские профильные классы в свердловские школах было принято на фоне кадрового голода среди врачей и медперсонала. Ожидается, что подготовка профильных кадров со школьной скамьи позволит в будущем выпуститься из медицинских ВУЗов большему количеству молодых людей, которые останутся работать в сфере медицины. Такой метод уже зарекомендовал себя на примере инженерных классов, которые стали появляться в области с 2016 года.
Профильные медицинские классы будут подготавливать целевых абитуриентов для Свердловского областного медицинского колледжа и Уральского государственного медицинского университета. Планируется, что, помимо углубленного изучения химии и биологии, учащиеся буду принимать участие в практикоориентированных проектах, на специальных тренажерах изучать строение человеческого организма, проводить операции на манекенах и осваивать правила оказания первой медицинской помощи. Проводить уроки будут, том числе, представители городских ЦГБ.
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