В двух свердловских школах с 1 сентября откроются медицинские классы

– сказал Алексей Свалов.

«Все необходимые условия для включения школ в проект были выполнены. Я очень этому рад. Хочу сказать большое спасибо начальникам управления образования Верхней Пышмы и Кировграда Татьяне Балюковой и Ирине Ломаевой, а также инициатору проекта по созданию медицинских классов в регионе, депутату Законодательного собрания Екатерине Есиной»,