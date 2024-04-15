«Курьера-ухажёра», преследовавшего екатеринбурженку, уволили





рассказала горожанка телеграм-каналу «Свет Екатеринбург». «Только что позвонили мне и сказали, что он уволен и заблокирован везде, ему порекомендовали больше мне не писать, а если напишет, то я буду обращаться в полицию»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге курьера, который сначала доставил местной жительнице продукты, а потом пытался настойчиво познакомиться, использовав базу данных клиентов магазина, чтобы найти девушку в Телеграме, уволили.Напомним, что парень, после попытки познакомиться поближе, сообщил девушке, что живёт с ней в одном дворе, и назвал себя сталкером, из-за чего горожанка стала опасаться за свою жизнь.