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«Курьера-ухажёра», преследовавшего екатеринбурженку, уволили
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге курьера, который сначала доставил местной жительнице продукты, а потом пытался настойчиво познакомиться, использовав базу данных клиентов магазина, чтобы найти девушку в Телеграме, уволили.
Напомним, что парень, после попытки познакомиться поближе, сообщил девушке, что живёт с ней в одном дворе, и назвал себя сталкером, из-за чего горожанка стала опасаться за свою жизнь.
«Только что позвонили мне и сказали, что он уволен и заблокирован везде, ему порекомендовали больше мне не писать, а если напишет, то я буду обращаться в полицию»,
– рассказала горожанка телеграм-каналу «Свет Екатеринбург».
Напомним, что парень, после попытки познакомиться поближе, сообщил девушке, что живёт с ней в одном дворе, и назвал себя сталкером, из-за чего горожанка стала опасаться за свою жизнь.
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