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Суд обязал Wildberries выплатить почти полмиллиона рублей за продажу екатеринбуржцу неисправного компьютера

13.46 Понедельник, 15 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал Wildberries выплатить почти полмиллиона рублей за продажу жителю Екатеринбурга неисправного компьютера.

Как рассказали в пресс-службе суда, в марте 2023 года екатеринбуржец купил игровой компьютер Lenovo за 102 168 рублей. Сотрудник пункта выдачи сообщил мужчине, что проверить исправность компьютера можно дома и что в случае дефектов останется право вернуть товар. Дома компьютер не включился. Также оформить возраст через официальный сайт у покупателя тоже не вышло.

Тогда мужчина направил в компанию претензию, в которой отказывался от договора купли-продажи, просил вернуть ему деньги и выплатить разницу между ценой приобретённого компьютера и ценой аналогичного товара на время удовлетворения требований о взыскании уплаченной за товар суммы. Представители интернет-магазина ему отметил, что если недостатки были выявлены в момент эксплуатации компьютера, а не в момент его получения, то обращаться нужно в сервисный центр.

Независимая экспертиза показала, что компьютер не работает из-за неисправной материнской платы, цена которой, на момент исследования составляла 180 тысяч рублей.

С этой экспертизой екатеринбуржец пошёл в Чкаловский районный суд с иском о защите прав потребителя. Он просил взыскать с магазина ответчика стоимость компьютера 102 тысячи рублей, разницу между ценой неисправного компьютера на момент покупки и ценой аналогичного товара на дату удовлетворения требований 20,3 тысячи рублей, неустойку за нарушение сроков возврата уплаченной суммы – 181 тысячу рублей – с начислением процентов по день фактического удовлетворения требования, компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей, расходы по оплате услуг специалиста – 6 тысяч рублей, почтовые расходы и штраф.

Суд удовлетворил требования частично, взыскав с Wildberries в истца общую сумму 477,5 тысяч рублей и обязав выплачивать по 1% неустойки с цены компьютера и с суммы убытков 20,3 тысячи рублей до момента фактической оплаты долга.

«Ответчик с решением не согласился и обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил решение Чкаловского районного суда, дополнив его обязательством к истцу вернуть Wildberries приобретенный компьютер за счёт продавца. В остальном решение оставлено без изменения»,

– рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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