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Кольцовские таможенники не дали увезти в Баку незадекларированный инкубатор для цыплят
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово сотрудники таможенной службы остановили в «зелёном коридоре» мужчину, который пытался улетать из Екатеринбурга в Баку (Азербайджан) с автоматическим инкубатором для выведения цыплят весом в шесть килограмм, который не был задекларирован.
По словам пассажира, он купил инкубатор в Тюмени за 14 тысяч рублей и хотел увезти его с собой, чтобы выводить цыплят у себя дома. О том, что устройство надо декларировать, не знал.
В отношении мужчины возбудили дело об административном нарушении и изъяли инкубатор. Теперь ему грозит штраф в двукратном размере стоимости оборудования.
По словам пассажира, он купил инкубатор в Тюмени за 14 тысяч рублей и хотел увезти его с собой, чтобы выводить цыплят у себя дома. О том, что устройство надо декларировать, не знал.
«Согласно Приложению № 6 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" машины, механизмы, оборудование, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8436, не относятся к категории товаров для личного пользования. При перемещении через таможенную границу такие товары подлежат таможенному декларированию»,
– объяснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
В отношении мужчины возбудили дело об административном нарушении и изъяли инкубатор. Теперь ему грозит штраф в двукратном размере стоимости оборудования.
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