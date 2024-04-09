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Кольцовские таможенники не дали увезти в Баку незадекларированный инкубатор для цыплят

13.24 Понедельник, 15 апреля 2024
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово сотрудники таможенной службы остановили в «зелёном коридоре» мужчину, который пытался улетать из Екатеринбурга в Баку (Азербайджан) с автоматическим инкубатором для выведения цыплят весом в шесть килограмм, который не был задекларирован.

По словам пассажира, он купил инкубатор в Тюмени за 14 тысяч рублей и хотел увезти его с собой, чтобы выводить цыплят у себя дома. О том, что устройство надо декларировать, не знал.

«Согласно Приложению № 6 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" машины, механизмы, оборудование, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8436, не относятся к категории товаров для личного пользования. При перемещении через таможенную границу такие товары подлежат таможенному декларированию»,

– объяснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.


В отношении мужчины возбудили дело об административном нарушении и изъяли инкубатор. Теперь ему грозит штраф в двукратном размере стоимости оборудования.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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16:30 В Екатеринбурге в квартире было обнаружено тело 15-летней школьницы
15:52 В Академическом районе Екатеринбурга планируется возведение храма
14:32 Власти Екатеринбурга хотят переименовать парк Энгельса
13:37 Пилот самолета «Уральских авиалиний» назвал политику компании причиной посадки в поле под Новосибирском
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