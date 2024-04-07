Ещё на одной станции екатеринбургского метро заменили турникеты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в минувшие выходные на ещё одной станции метро –«Проспект Космонавтов» – установили новые турникеты, которые открываются при оплате билета в терминале. Предыдущие турникеты, установленные ещё в 1990-е годы, наоборот закрывались при попытке пройти без оплаты.Замена турникетов на станциях екатеринбургского метро идёт с декабря прошлого года. В руководстве подземки предупреждали о возможных очередях из-за замены оборудования в рабочее время, однако, в основном турникеты меняют ночью, большого количества жалоб на затруднение входа в метро от екатеринбуржцев пока не было.Следующая станция, на которой установят такие турникеты – Ботаническая, сообщили в ЕМУП «Метрополитен». Работы по замене там планируют начать в июне.