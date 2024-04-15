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После доставки еды на дом екатеринбурженку начал преследовать курьер
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга начала опасаться за свою жизнь после доставки еды на дом. По её словам, ей стал писать 30-летний курьер, нашедший её в Телеграме с помощью базы данных клиентов магазина.
Свою переписку с курьером девушка опубликовала в телеграм-канале «Свет Екатеринбург», рассказав, что наврала неожиданному «ухажёру» о муже и детях, но, судя по всему, молодого человека это не смутило. Он заявил, что готов разрушить семью, так как она ему понравилась. Парень также сообщил, что живёт с девушкой в одном дворе, и назвал себя сталкером.
После этого екатеринбурженка написала в службу поддержки магазина, у которого она заказывала доставку, там ей пообещали разобраться в ситуации и дали купон на 200 рублей.
Свою переписку с курьером девушка опубликовала в телеграм-канале «Свет Екатеринбург», рассказав, что наврала неожиданному «ухажёру» о муже и детях, но, судя по всему, молодого человека это не смутило. Он заявил, что готов разрушить семью, так как она ему понравилась. Парень также сообщил, что живёт с девушкой в одном дворе, и назвал себя сталкером.
После этого екатеринбурженка написала в службу поддержки магазина, у которого она заказывала доставку, там ей пообещали разобраться в ситуации и дали купон на 200 рублей.
«Самое стрёмное в ситуации, что меня часто принимают за несовершеннолетнюю из-за круглого детского лица, а его это не смутило»,
– написала горожанка.
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