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О дождях и сильном ветре предупреждают синоптики жителей Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В понедельник в Свердловской области преимущественно без осадков. Однако уже во вторник и в среду прогнозируются дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Вместе с тем ожидается потепление до +16°C.
Сегодня, 15 апреля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +8…+13°C, на крайнем севере до +5. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 16 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…+5°C, на крайнем севере до -5°C. Днём +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +3…+5°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 12 м/сек.
В среду, 17 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, на крайнем севере до -1°C. Днём +11…+16°C, на крайнем севере до +8. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 15 апреля, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +8…+13°C, на крайнем севере до +5. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днём +10…+12°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 16 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днём небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…+5°C, на крайнем севере до -5°C. Днём +8…+13°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью +3…+5°C, днём +9…+11°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 12 м/сек.
В среду, 17 апреля, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью +2…+7°C, на крайнем севере до -1°C. Днём +11…+16°C, на крайнем севере до +8. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +3…+5°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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